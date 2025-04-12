Росія зробила заяву про китайців у своїй армії

Прапори Росії та Китаю. / © Associated Press

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Агресор Росія нахабно відкидає заяви про те, що у війні в Україні на їхньому боці воюють громадяни Китаю.

Про це заявив заступник глави російського Міністерства закордонних справ Андрій Руденко у коментарях росЗМІ.

Російське чиновник цинічно назвав брехнею заяви про те, що китайські громадяни беруть участь у бойових діях в Україні.

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"Це повна неправда, м'яко кажучи", - сказав він.

За його словами, "Китай займає виважену та збалансовану позицію щодо врегулювання в Україні".

Як повідомлялося, Reuters повідомив невідомі деталі про те, ким є громадяни Китаю, які воюють на війні в Україні. Також видання інформує про 200 китайських найманців.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський заявив, що двох громадян Китаю було захоплено на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію. Втім, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше двох.

Дата публікації 18:25, 10.04.25 Кількість переглядів 41 Зеленський опублікував відео допиту китайського найманця, який воював за Росію