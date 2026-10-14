Росія звинуватила Україну в ударах по двох НПЗ: у Зеленського жорстко відповіли

Атаки на російські НПЗ / © ТСН

Реклама

У Росії заявили про нібито атаку українських безпілотників на два нафтопереробні заводи у середу, 14 жовтня. Водночас у президента України Володимира Зеленського інформацію про удари по НПЗ назвали фейком.

Про атаку заявив заступник голови уряду РФ Олександр Новак на полях Російського енергетичного тижня, його слова цитує російське пропагандистське інформагентство «Інтерфакс».

Реклама

«За даними Міненерго та компаній, сьогодні київським режимом було атаковано два нафтопереробні заводи — у Саратовській та Рязанській областях. Ми бачимо, що українська сторона не демонструє руху в бік енергетичного перемир’я», — заявив Новак.

Реклама

Однак радник президента України Дмитро Литвин заперечив інформацію про ураження нафтопереробних підприємств.

«[Атаки на НПЗ] не було. Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ — ні», — наголосив він.

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів, однак висунув жорстку умову.

Тим часом президент США Дональд Трамп опинився в новій дипломатичній кризі через Україну після рішення призупинити санкції щодо російського дизеля та вимоги до Києва припинити удари по російських НПЗ. Це викликало занепокоєння українських і європейських чиновників та загострило відносини між Вашингтоном і Києвом.

Реклама

Водночас у Росії зростає невдоволення через плани експортувати дизельне пальне до США на тлі внутрішнього дефіциту та високих цін. У Кремлі тим часом намагаються переконати населення, що нова угода не погіршить ситуацію на російському паливному ринку.

Новини партнерів