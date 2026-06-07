Путін / © Associated Press

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Навіть переконані прихильники російської агресії проти України дедалі частіше не можуть знайти пояснення, чому війна триває, а російське суспільство все менше довіряє офіційним наративам Кремля.

Про це у своїй авторській статті для The Atlantic пише американський журналіст Саймон Шустер.

У матеріалі автор детально аналізує роль російського неонациста Олександра Дугіна, якого часто називають «мозком Путіна». Протягом багатьох років він намагався створити ідеологічне підґрунтя для російської експансії та війни проти України. Водночас останні публічні виступи Дугіна, на думку журналіста, демонструють його неспроможність запропонувати переконливе пояснення продовженню війни.

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Зокрема, під час одного з недавніх інтерв’ю Дугін спробував відповісти на питання про те, заради чого Росія має воювати далі. Натомість він описав майбутнє країни як суспільство, що повернеться до сільського способу життя після масштабного відтоку населення з міст. За його словами, великі міста мають перетворитися на руїни, а люди житимуть у невеликих ізольованих громадах.

Як зазначає Шустер, подібні заяви різко контрастують із реальністю війни та очікуваннями більшості росіян. Водночас дедалі більше громадян РФ безпосередньо стикаються з наслідками бойових дій — від атак безпілотників по російських містах до значних втрат на фронті, масштаби яких стає все важче приховувати.

Журналіст також наводить слова російського опозиційного журналіста Михайла Зигаря, який досліджує настрої представників російської політичної еліти. За його оцінкою, останнім часом позиція багатьох впливових осіб у Росії суттєво змінилася.

Якщо раніше серед них домінувала думка про необхідність досягнення перемоги будь-якою ціною, то тепер дедалі частіше лунають заклики до завершення війни через відсутність перспектив її успішного продовження.

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«Всі надзвичайно виснажені. Не залишилося нікого, хто б хотів продовження війни, за винятком, мабуть, Путіна та Дугіна», — каже Зигарь.

За словами Шустера, на тлі воєнних невдач Росії знижується популярність державного телебачення, тоді як соціальні мережі поступово стають основним джерелом інформації для багатьох росіян. Саме там дедалі частіше з’являються дискусії про необхідність припинення війни або перегляду політики Кремля.

Водночас навіть сам Дугін останнім часом почав відкрито висловлювати сумніви щодо майбутнього Росії. Наприкінці травня він попередив про ризик поразки у війні.

«З нинішніми елітами наші шанси не лише досягти перемоги, а й просто втримати країну цілісною є критично низькими», — написав він у своєму дописі.

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Окрему увагу журналіст звернув на Петербурзький міжнародний економічний форум. Якщо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну захід відвідували керівники провідних держав світу, то цього року серед глав держав були лише президенти Узбекистану та Танзанії.

На думку автора, це стало ще одним свідченням міжнародної ізоляції Кремля.

Підсумовуючи, Шустер зазначає, що за роки повномасштабної війни російська влада так і не змогла чітко пояснити власним громадянам її мету та очікуваний результат. Попри спроби диктатора Путіна та кремлівських ідеологів приховати втому суспільства від війни, ці настрої стають дедалі помітнішими.

Раніше повідомлялося, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.

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Ми раніше інформували, що військове командування агресорки РФ не надає диктатору Путіну точних розвідувальних даних про реальну ситуацію на полі бою.

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