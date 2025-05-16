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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком, це не спрацює — Єрмак

Очільник Офісу президента відповів на спроби РФ назвати зустріч у Стамбулі «продовженням перерваних переговорів».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини — це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють», — написав він.

Нагадаємо, у Туреччині тривають переговори між Росією та Україною. Це вперше за три роки, коли делегації обох країн перебувають в одному приміщенні.

Однак їхні позиції залишаються досить далекими одна від одної.

Українську делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров.

Російська делегація представлена посадовцями низького рівня. Від російської сторони — помічник Путіна, який був очільником російської переговорної групи 2022 року.

Умєров перед початком зустрічі заявив, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні. З його слів, українці прибули до Стамбулу, щоб знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру.

Тим часом європейські лідери розглядають можливість запровадити каральні тарифи на імпорт із Росії, після того як Путін не приїхав на переговори до Туреччини.

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