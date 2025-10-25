Росіяни "кружляють" навколо Трампа, щоб схилити його до плану Путіна — Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб / © ТСН

Президент Фінляндії Александер Стубб під час зустрічі «Коаліції охочих» у Лондоні застеріг європейські країни від послаблення комунікації з адміністрацією президента США Дональда Трампа. За його словами, Росія активно «кружляє» навколо Трампа та його оточення, намагаючись схилити американського президента до мирного плану кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела, присутні на зустрічі.

Стратегія Кремля: вплив через оточення Трампа

Александер Стубб, якого видання називає найближчим європейським союзником Трампа, заявив, що наразі президент США задоволений роллю Європи у його зусиллях щодо завершення війни. Однак, за даними дипломатичних джерел, росіяни активізували роботу навколо американського президента.

За словами Стубба, Кремль сподівається переконати Трампа підтримати план Путіна, який передбачає, що ціна припинення вогню — відмова України від великих територій.

«Оточення Трампа підтверджує, що він зараз задоволений впливом санкцій, Україною та Європою. Але стережіться: візаві Стіва Віткоффа [спецпосланника США — ред.] зараз пересувається Вашингтоном. Тому все ще необхідно працювати над оточенням і самим президентом», — передав європейський чиновник слова Стубба.

Цей заклик прозвучав на тлі прибуття до Вашингтона Кирила Дмитрієва, спецпосланника президента Росії, з поспіхом організованим візитом. Мета його прибуття — протистояти новим санкціям Білого дому проти російських нафтових гігантів. Порада Стубба європейським лідерам проста: «Продовжуйте говорити з ними, щоб ворог не був єдиним».

Європейський план та відмова Путіна

Попри зусилля Кремля, європейські лідери, які були присутні на зустрічі «Коаліції охочих», вважають, що Трамп підтримує їхній план, який передбачає припинення бойових дій по поточній лінії фронту, перш ніж почнуться будь-які переговори про обмін територіями.

За наявною інформацією, президент США скасував заплановані переговори з Путіним у Будапешті після того, як російський лідер відмовився від компромісу щодо своєї вимоги: щоб Україна поступилася частиною Донецької області до початку будь-яких перемовин. Цей факт посилив сумніви щодо швидкого завершення війни.

На зустрічі, яку проводив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, було визначено п’ятипунктову стратегію підтримки України:

посилити виведення російських нафти та газу зі світових ринків;

використовувати заморожені російські активи для фінансування оборони України;

зміцнити протиповітряну оборону;

посилити військовий тиск на Москву.

Прорив у питанні репараційного кредиту

Основною темою обговорення «Коаліції охочих» стало використання заморожених активів російського Центрального банку. Союзники, схоже, досягли прориву в планах Європейського Союзу щодо репараційного кредиту Києву на суму €140 мільярдів.

Згідно з цим планом, Україна має отримати гроші на закупівлю озброєння на наступні три роки. Київ повинен буде повернути борг лише після того, як Росія погодиться виплатити компенсацію за війну. Якщо Москва відмовиться, активи залишаться замороженими в Європі, гарантуючи кредит.

Це питання раніше блокувала Бельгія, але тепер, за словами західного чиновника, її представники на зустрічі «зберігали мовчання», коли було встановлено крайній термін для завершення схеми — грудень цього року.

«Здається, заклики подіяли, і переважала думка, що репараційний кредит має бути завершений у грудні. Комісія підтвердила, що подасть законодавчі пропозиції», — повідомив чиновник.

Нагадаємо, посланець Кремля Кирило Дмитрієв в інтерв’ю CNN заявив, що Росія, Україна та США «наближаються до дипломатичного пакту» щодо завершення війни, посилаючись на те, що президент Зеленський нібито «визнав, що мова йде про лінії зіткнення». Москва, як і раніше, прагне, щоб під час будь-якого припинення вогню під її фактичний контроль потрапило близько 20% території України.