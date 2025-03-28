Дональд Трам та Путін / © ТСН.ua

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Під час переговорів у Саудівській Аравії росіян у перемовинах представляють два досвідчені представники спецслужб, які активно роздмухували війну в Україні, наразі вони консультують США як чинити тиск на Київ.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Валерій Чалий.

Він заявив, що інформація, яка зʼявляється в публічному просторі, відповідає реаліям не більше ніж на 5-10%.

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«Очевидно, що перелік тем, які обговорюються росіянами з американською стороною, є набагато ширший, і він стосується багатьох аспектів, в тому числі й внутрішньої політики України. Ясно, що російська сторона, висуваючи вимоги, ще й одночасно є, на мій погляд, таким технічним експертом для американців, як натиснути на Україну. Я роблю цей висновок з того, хто брав участь у 12-годинній розмові з американцями», — зауважив дипломат.

Він заявив, що Росію на переговорах представляють представники спецслужби, які займались розгортанням війни в Україні. Вони — яструби, але їх об’єднує ще одна риса — обидва під санкціями США і обидва вміють вербувати.

«На превеликий жаль, я не можу сказати, які були досягнуті домовленості. Адже все має фіксуватися в документах, як, наприклад, була „зернова угода“, коли підписувалося паралельно два документи — комплект угод. А тут і цього не було. США поки що діють як посередник, який має цілі, що не співпадають з цілями України та її європейських партнерів. Це все ще буде узгоджуватися. Я навіть не можу вам відповісти, з якого дня у нас припинення вогню. Я чув заяву, коли вона наступає, то росіяни вже це спростували. Це просто підтверджує той факт, що американці ще пройдуть свій шлях розуміння, як росіяни брешуть, не виконують домовленостей та постійно намагаються підняти планку своїх запитів у перемовинах. Американці це ще зрозуміють», — резюмував Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відповів, чи готовий до прямих перемовин з РФ.

Ми раніше інформували, що США хочуть зупинити війну за 100 днів президентства Трампа.