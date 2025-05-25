Переговори України та РФ

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Під час переговорів української та російської делегацій у Туреччині категорично відкидали пропозицію про безумовне припинення вогню.

Про це в етері телемарафону повідомив колишній представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він заявив, що в директивах російської делегації не було передбачено жодної позиції, яка б дозволяла досягти домовленості про припинення вогню.

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За словами дипломата, російські переговорники діяли в межах чітко визначених інструкцій.

«Вони їх озвучили й, мабуть, виконали», — зазначив Кислиця.

Він наголосив, що позиція делегації Росії була абсолютно неконструктивною та неможливо було знайти простору для компромісів.

«У них (росіян. — ред.) була цілком очевидна позиція, чому пропозиція американської та української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятна», — пояснив дипломат.

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Під час перемовин представники країни-агресорки неодноразово повторювали цю тезу.

«Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне», — заявляла російська делегація протягом зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Сергій Кислиця заявив, що під час переговорів у Туреччині росіяни навіть погрожували членам української делегації, що вони будуть і надалі втрачати своїх родичів на війні, якщо не погодяться на умови Кремля.

Ми раніше інформували, що спецпосланник американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на перший етап обміну полоненими між Києвом і Москвою, що відбувся 23 травня.

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