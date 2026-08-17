«Росіяни не вважають українців за людей»: Портников про ілюзію домовитися з Путіним

Диктатор Путін / © Associated Press

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Частина українського суспільства досі вважає, що завершити війну можна шляхом домовленостей із Путіним.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

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Він прокоментував поширену думку про те, що війна може завершитися після втрати Україною Слов’янська та Краматорська.

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«Від дурості. Люди хочуть собі щось вигадати, щоб зрозуміти, яким чином можна закінчити війну. В 2019 році у них було одне уявлення, в 2026 році інше, але це одне і те ж уявлення», — сказав Віталій Портников.

За його словами, нинішні настрої частково нагадують суспільні очікування 2019 року. Тоді значна частина українців вірила, що зміна влади дозволить домовитися з Кремлем.

«Чому взагалі відбувається російсько-український конфлікт? Тому що влада збагачується, тому що вона не може домовитися з Путіним, а з ним можна домовитися. Тому що Порошенко ображає Путіна», — зазначив журналіст, описуючи цей наратив.

Портников наголосив, що спроби домовитися з Путіним робила і попередня українська влада.

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«Він же коли став президентом України в 2014 році, він дуже хотів домовитися з Путіним. Він поїхав до Нормандії, вони започаткували цей нормандський формат, вони весь час вели ці перемовини. А Путін абсолютно не хотів з ним домовлятися», — сказав він.

На думку журналіста, Путін перестав сприймати Петра Порошенка як можливого партнера для переговорів після того, як зрозумів, що український президент не погодиться на російські умови.

«Як можна домовитися з Путіним, що Путін сам не прагне ніяких домовленостей, а вимагає капітуляції і перестав спілкуватися з Порошенком рівно того самого дня, коли зрозумів, що Порошенко не договороздатний з точки зору капітуляції», — пояснив Віталій Портников.

Він також поставив питання, чому після цього мала б з’явитися інша українська влада, яка змогла б домовитися з Кремлем.

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«Чому якась інша людина на чолі України може договоритися з Путіним?» — наголосив журналіст.

Водночас Портников визнав, що в Україні є реальні проблеми, які не можна залишати без уваги. Зокрема, йдеться про корупцію та недоліки державного управління.

«Є корупція під час війни, з якою потрібно боротися. Є недосконале державне управління, яке потрібно вдосконалювати. Є багато інших причин. І є Путін», — сказав він.

За словами журналіста, змішування внутрішніх проблем України з причинами російської агресії створює хибне уявлення про те, що завершити війну можна завдяки внутрішньополітичним змінам або домовленостям із Кремлем.

Портников також заявив, що українці, на його думку, досі не до кінця усвідомлюють ставлення російського суспільства та політичної еліти до України.

«У українців є проблема, якої, можливо, немає у представників багатьох інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто не вірять, що росіяни не вважають їх за людей», — зазначив він.

Журналіст розповів, що під час роботи в Росії особисто стикався з таким ставленням до українців.

«Я з першого дня, як я почав працювати в Росії, знав, як до українців ставляться. І знав дуже важливу річ, що українці в це не вірять», — сказав Портников.

За його словами, російське ставлення до українців часто передбачало сприйняття їх як нібито «недороблених росіян», якими можна маніпулювати.

«Це тупі селяни. Що з них взяти? Ними маніпулюють. Ну, зараз Володимир Володимирович все пояснить. Тому що ми ж тут з великою цивілізацією. Що вони таке?» — навів Віталій Портников приклад такого ставлення.

На його думку, саме нерозуміння позиції Росії щодо України змушує частину українців постійно шукати можливості для домовленостей із Кремлем.

«Люди, які не усвідомлюють цього ставлення, вони весь час вірять, що з ними будуть розмовляти і домовлятися», — заявив журналіст.

Водночас Портников наголосив, що можливість переговорів для Росії залежить насамперед від її здатності досягати поставлених цілей силою.

«А з ними можуть розмовляти і домовлятися, тільки якщо не буде сил їх подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Ось ця формула», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що західні посадовці та аналітики очікують, що Росія може посилити бойові дії взимку та розпочати новий наступ на українські позиції й цивільну інфраструктуру.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін може спробувати атакувати менші країни Балтії, які є членами НАТО.

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