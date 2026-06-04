"Росіяни не виграють війну": генсек НАТО зробив жорстку заяву щодо РФ просто з Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Лук’янівці в Києві / © скриншот з відео

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом із 32 послами Альянсу відвідав Київ, та на власні очі побачив наслідки російських атак. Він наголосив: попри спроби Росії посіяти терор, вона не зможе виграти цю війну.

Про це Рютте розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй Instagram-сторінці.

«Я зараз тут, у Києві, на вулиці на Лук’янівці, яка є частиною Києва. І позаду мене ви бачите руйнування, завдані за останні 10 днів. Зокрема, протягом останніх 3-4 днів знову були масовані атаки дронами та ракетами з боку Росії. А це — універмаг, який дуже сильно постраждав. Щось на кшталт торговельного центру, але тут також є станція метро», — розповів генсек НАТО.

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За його словами, рятувальні служби працюють у єдиній інтегрованій системі ще від 2014 року. Пожежники та інші екстрені служби діють у межах одного великого відомства та щодня виконують надзвичайно складну роботу. Водночас вони постійно ризикують власним життям, адже повторні удари можуть відбуватися з інтервалом у 40 хвилин. Рютте також зазначив, що один із рятувальників загинув унаслідок влучання другої ракети.

«Ось що роблять росіяни. Вони намагаються створити страх і терор тут, в Україні. І, по суті, це боягузливий вчинок. Тому що наразі вони не здатні перемогти на лінії фронту, тому що українці демонструють надзвичайно хороші результати. Тож замість того, щоб діяти на лінії фронту — де вони все ще присутні, але не перемагають — вони намагаються створити такий страх і терор у містах«, — наголосив генсек Альянсу.

Також він повідомив, що цього дня перебуває в Києві разом із 32 послами НАТО, підкресливши присутність усіх союзників Альянсу в українській столиці.

«І я думаю, це чіткий сигнал: коли Путін кілька днів тому сказав усім місіям: „Будь ласка, залиште Київ“, то замість того, щоб поїхати, 32 посли тут. 32 союзники тут — як чіткий знак того, що ми разом з Україною. Наша повага до стійкості українців є величезною — до того, що вони роблять на лінії фронту, а також щоб показати, що через такий терор вони ніколи не… Росіяни ніколи не виграють цю війну. Українці ніколи не дозволять цьому статися. Ми не дозволимо цьому статися», — запевнив Рютте.

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Візит Марка Рютте до Києва — про що йшлося

Нагадаємо, під час візиту до Києва 3 червня, Рютте запевнив, що постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для української ППО триває у штатному режимі, а союзники підтвердили готовність і надалі фінансувати ці програми. Попри високу інтенсивність боїв, на поточних обсягах допомоги це не позначається, водночас Альянс активно працює над розширенням виробничих потужностей для забезпечення довгострокових потреб України та поповнення власних запасів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Рютте наголосив, що поточні темпи та обсяги постачання зброї через програму PURL є недостатніми, і закликав партнерів до додаткових кроків. Глава держави анонсував, що 6 країн уже підтвердили готовність зробити нові таємні фінансові внески до цієї програми, яка залишається головним пріоритетом для закупівлі озброєння, зокрема у США, разом із розвитком нового формату DronDeals.

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