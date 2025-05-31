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Росіяни приховують наміри: Зеленський про те, чого очікувати від перемовин у Стамбулі
Україна разом з Європою та США готується до перемовин з Росією, але Кремль тримає свої плани щодо переговорів у секреті.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ні Україна, ні будь-хто з її партнерів й гадки не мають, з якими пропозиціями чи повноваженнями приїде на переговори у Туреччині російська делегація.
Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 31 травня.
«Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, — з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непорожньою», — зазначив президент.
За його словами, наразі російська сторона не надала чіткої інформації, з чим її представники збираються приїхати до Стамбулу.
«У нас — немає [інформації щодо планів РФ — ред.], у Туреччини — немає, у Сполучених Штатів — також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно», — зауважив Зеленський.
Він додав, що це питання було однією з тем розмови з турецьким президентом.
«Ми із цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реальне припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда [порядок денний — ред.] зустрічей. Ми свою адженду дали», — сказав він.
Володимир Зеленський також підкреслив, що Україна сподівається на рішучість США щодо запровадження санкцій проти РФ, адже посилення тиску на аргесора може допомогти досягненню мира.
Нагадаємо, Зеленський звинуватив Росію у намаганні зірвати переговори в Стамбулі. За його словами, Росія робить усе для того, щоб наступна зустріч у Стамбулі закінчилася безрезультатно. Саме цим можна пояснити, що росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий «меморандум».
Пізніше президент України обговорив можливі переговори з Ердоганом. Лідери двох держав вважають, що другий раунд у Стамбулі «не має бути порожнім», хоча й не знають точно, чого очікувати від зустрічі з росіянами.