Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Багато росіян підтримали обрання президента США Дональд Трампа, оскільки вважали, що він зможе укласти угоду про мир в Україні шляхом переговорів, який задовольнить Кремль. Через три місяці другого терміну Трампа розчарування в Москві відчутне.

Про це йдеться у статті The New York Times.

У своїх інтерв’ю люди, які перебувають в орбіті Кремля, висловлюють розчарування як стрімким підходом Трампа до переговорів, так і очевидною негнучкістю Путіна під час переговорів.

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Тепер питання в тому, чи Путін відмовиться від своїх вимог, які, схоже, мало чим відрізняються від умов припинення вогню, викладених ним минулого літа, коли він заявив, що Україна повинна погодитися не вступати до НАТО, а також вивести війська з великої території, перш ніж Росія припинить бойові дії.

Наразі дедалі пряміші попередження Трампа та його заступників про те, що їм може вичерпатися терпіння, дають мало ефекту. Путін не відступає від своєї відмови від місячного припинення вогню, на яке Україна погодилася в березні. Натомість диктатор оголосив про «Великоднє перемир’я», яке фактично не виконується самими ж росіянами.

Путін вірить, що виграє війну на виснаження

«Враховуючи відсутність симпатії Трампа до України та його поглиблення конфлікту з союзниками США, Путін, схоже, лише зміцнює впевненість, що Росія зрештою зможе перемогти Україну у військових діях на виснаження. Кремль пропонує вигідні американські бізнес-угоди в Росії, сподіваючись залучити Трампа, незалежно від того, що відбувається на полі бою», — зазначають у статті.

Кремль залишався непохитним, сигналізуючи, що він не поспішає з угодою, водночас цинічно запевняючи, що залишається «відкритим для діалогу».

За лаштунками деякі росіяни, пов’язані з Кремлем, висловлюють обурення, хоча говорили з журналістами New York Times лише на умовах анонімності.

Особа, яка спілкувалася з високопосадовцями РФ, сказала, що Путін у питанні припинення вогню виявився більш непоступливим, ніж очікувалося, і що він, схоже, готовий продовжувати боротьбу за повний контроль над чотирма регіонами України (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області).

Інша людина, близька до Кремля, сказала, що, незважаючи на багатогодинні розмови Путіна з Трампом і Віткоффом, російський диктатор, схоже, намагався дати зрозуміти, що він не припинить бойові дії без досягнення якихось елементів своїх ширших цілей, наприклад, виключення подальшого розширення НАТО.

Аналітик, близький до Кремля, сказав, що Путін ще не виявив гнучкості, на яку багато хто очікував, у територіальних питаннях, таких як майбутнє чотирьох українських областей.

Водночас, за його словами, Кремль намагається «урізноманітнити портфель переговорів» із США, включивши до нього такі питання, як енергетика, Арктика та космічні польоти, щоб зближення з Вашингтоном могло продовжуватися навіть у разі провалу переговорів щодо України.

Федір Войтоловський, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Москві, сказав, що його здивувала «наївність» Вашингтона щодо того, як швидко може бути досягнутий мир.

Раніше у виданні CNN написали, що Великоднє "перемир’я" Путіна — це реверанс Дональду Трампу.