Росіяни вбили близько 120 представників духовенства: Зеленський заявив про цілеспрямовані атаки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росіяни вбили в Україні близько 120 представників різних релігійних організацій. За словами президента Володимира Зеленського, ці напади були цілеспрямованими.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Тоні Перкінсу для програми This Week on Capitol Hill.

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Зеленський наголосив, що загибель представників релігійних громад не була випадковістю: росіяни свідомо атакували цих людей, церкви та інші релігійні установи. Про це президент говорив у відповідь на запитання щодо переслідувань християн, затримань і катувань пасторів та захоплення церков на тимчасово окупованих територіях.

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Також, за словами Зеленського, російські атаки зруйнували або пошкодили близько 800 релігійних споруд. Деяким із них було приблизно тисячу років. Для ударів росіяни застосовували безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Президент наголосив, що йдеться про втрату української спадщини, історії, мистецтва й архітектури, тому наслідки цих руйнувань неможливо усунути звичайним ремонтом.

«І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зробив заяву про залучення Туреччини до мирних переговорів: про що домовились з Ердоганом

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