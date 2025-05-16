Росіяни заявляють про "успішні переговори" з Україною в Стамбулі: подробиці

Російська делегація в Стамбулі

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Після переговорів між Україною та Росією в Стамбулі 16 травня російська делегація на чолі з Владиславом Мединським заявила про «задовільний результат».

Про це Мединський заявив в коментарі для ЗМІ.

«Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими: 1000 на 1000 осіб», — заявив очільник російської делегації.

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Представник Кремля також заявив, що Росія «прийняла до відома» запит України на прямі перемовини між лідерами країн.

За словами Мединського, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

«Росія та Україна домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення припинення вогню», — представник Росії.

Нагадаємо, очільник делегації України Рустем Умєров розповів про результати зустрічі з РФ.

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