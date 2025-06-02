Росіяни заявили про завершення переговорів з Україною у Стамбулі

Переговори у Стамбулі 2 червня / © Associated Press

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Російські медіа заявили про завершення другого раунду переговорів між Україною та РФ у Стамбулі 2 червня.

Про це інформують пропагандистські ТАСС та «РИА Новости».

«Переговори Росії та України в Стамбулі завершилися, вони тривали трохи більше години», — вказано в короткій заяві.

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Пропагандисти також стверджують, що перемовини відбувалися начебто російською мовою.

Російських так званих журналістів почали збирати на преспідхід делегації РФ.

Поки що про результати переговорів жодна зі сторін не повідомляла.

Нагадаємо, другий раунд перемовин між Києвом та Москвою розпочався 2 червня після обіду. У вступному слові очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та РФ обговорять умови припинення вогню та можливу зустріч лідерів двох держав.

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Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський сказав, що не впевнений у готовності росіян до продуктивного діалогу на зустрічі у Стамбулі Водночас глава держави наголосив, шо слід «завжди розраховувати на якісь рішення».

Раніше у Кремлі анонсували, що на цих переговорах у Туреччині передадуть Україні свій варіант меморандуму про припинення вогню. Своєю чергою Київ надав Москві власний варіант документа заздалегідь.