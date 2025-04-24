Президент РФ Володимир Путін

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Президент України Володимир Зеленський попередив американців, що Росія завжди буде прагнути знищити США.

Про це він сказав в програмі The Ben Shapiro Show, повідомляє New York Post.

«Росіяни завжди бажатимуть знищення Сполучених Штатів», — заявив український лідер.

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При цьому він апелював до власного досвіду часів Радянського Союзу, ідеологічною спадкоємницею якого стала сучасна Російська Федерація.

«Ми народилися в Радянському Союзі. Усе це виростало в школах. Така політика Радянського Союзу», — зазначив він.

Зеленський додав, що Україна стала для НАТО чимось на зразок «живого щита» проти Росії, гарантуючи, що США чи Західній Європі не доведеться посилати бойові сили проти Москви.

«Ми боремося за ваші права, як за свої власні», — запевнив український президент.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу назвав сценарій прямої конфронтації між НАТО та Росією, яка загрожує перерости в Третю світову війну.