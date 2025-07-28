Росіяни змінили тон, але залишились агресорами: Кислиця розповів про перемовини у Стамбулі

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця / © Getty Images

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У поведінці російської делегації під час чергового раунду переговорів у Стамбулі відбулися зміни. Цього разу російська сторона виявляла більше стриманості порівняно з попередніми раундами.

Про це у розмові з журналісткою Новини.LIVE сказав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Водночас дипломат підкреслив, що за зовнішньою «ввічливістю» ховалося все те саме — деструктивні меседжі та отруйна риторика.

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«Трагедія ситуації в тому, що навпроти тебе сидять люди, які не мають жодних моральних гальм, перекручують реальність і водночас прикриваються релігійними цінностями. Вони говорять про необхідність припинення кривавої війни, хоча самі ж її й розв’язали. Вони — кати й злочинці — вимагають від нас припинити війну, яку самі розпочали», — наголосив Кислиця.

Нагадаємо, у Москві заявили, що нібито чекають на реакцію Києва щодо створення робочих груп для обміну полоненими.

Раніше вже йшлося, що 22 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава готується до кількох нових етапів обміну полоненими, відповідно до досягнутих під час зустрічі у Стамбулі домовленостей.

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