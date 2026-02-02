Росіяни знову заговорили про застосування ядерної зброї: що видали Медведєв та Соловйов

Ядерна зброя

У Росії відразу після тристоронніх мирних переговорів заговорили про застосування ядерної зброї. Абсурдні заяви зробили рупори Кремля - ​​заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та пропагандист Володимир Соловйов.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що сказали росіяни

Як визнав Медведєв, «ядерна зброя — це ядерна зброя».

«Ядерна зброя виключно небезпечна, але якщо мова піде про долю країни, ні в кого не має виникати сумнівів, що Росія її застосує», — заявив Дмитро Медведєв.

Пропагандист Соловйов також заявив, що ядерку варто «застосувати проти супутників Маска». За його словами, Starlink — це «мілітаризація Космосу». Мовляв, усе, що розробляв Маск, «працює в інтересах війни проти Росії».

«Ми маємо підірвати в космосі ядерну бомбу та знищити супутники Маска, бо нам не дадуть нормально користуватися технологією Starlink. Зрозуміло, що ми теж втратимо всі наші супутники, але ми сильно відстаємо, і для нас це не велика втрата, нічого страшного перейдемо на поштових голубів», — висловився він.

Раніше у ISW пояснили мету Кремля, який відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями. Це робиться для того, щоб підштовхнути Сполучені Штати Америки до поступок Україні в обмін на нормалізацію американо-російських відносин.