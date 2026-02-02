ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
1 хв

Росіяни знову заговорили про застосування ядерної зброї: що видали Медведєв та Соловйов

Рупори Кремля зробили нові абсурдні заяви про застосування ядерної зброї.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ядерна зброя

Ядерна зброя

У Росії відразу після тристоронніх мирних переговорів заговорили про застосування ядерної зброї. Абсурдні заяви зробили рупори Кремля - ​​заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та пропагандист Володимир Соловйов.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що сказали росіяни

Як визнав Медведєв, «ядерна зброя — це ядерна зброя».

«Ядерна зброя виключно небезпечна, але якщо мова піде про долю країни, ні в кого не має виникати сумнівів, що Росія її застосує», — заявив Дмитро Медведєв.

Пропагандист Соловйов також заявив, що ядерку варто «застосувати проти супутників Маска». За його словами, Starlink — це «мілітаризація Космосу». Мовляв, усе, що розробляв Маск, «працює в інтересах війни проти Росії».

«Ми маємо підірвати в космосі ядерну бомбу та знищити супутники Маска, бо нам не дадуть нормально користуватися технологією Starlink. Зрозуміло, що ми теж втратимо всі наші супутники, але ми сильно відстаємо, і для нас це не велика втрата, нічого страшного перейдемо на поштових голубів», — висловився він.

Раніше у ISW пояснили мету Кремля, який відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями. Це робиться для того, щоб підштовхнути Сполучені Штати Америки до поступок Україні в обмін на нормалізацію американо-російських відносин.

Дата публікації
Кількість переглядів
398
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie