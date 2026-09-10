Росію можуть залишити без авіації: Портников розкрив, чим це загрожує Путіну

Аерофлот / © Reuters

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Заява президента України Володимира Зеленського про можливе закриття повітряного простору Росії через активність українських безпілотників уже створює ризики для цивільної авіації РФ.

Про це Портников розповів в етері Еспресо.

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1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що через зростання активності українських дронів повітряний простір Росії фактично може стати закритим для цивільної авіації.

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Коментуючи цю заяву, Портников наголосив, що йдеться не безпосередньо про удари по російських аеропортах. За його словами, значна кількість безпілотників у повітряному просторі РФ може зробити цивільні авіарейси небезпечними або взагалі неможливими.

Водночас Путін, за словами журналіста, одразу назвав таку перспективу «державним тероризмом».

«Мені дуже цікаво було б дізнатися: а коли росіяни били по наших аеропортах — це що, акції Діда Мороза? Це не державний тероризм? Чому закривати аеропорти Росії — це державний тероризм, а знищувати аеропорти України — ні? Чим одні аеропорти кращі за інші?» — наголосив журналіст.

Портников зазначив, що це питання, на його думку, мають поставити собі самі росіяни.

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«Це питання, на яке має собі відповісти кожен росіянин», — додав він.

На думку журналіста, нинішня ситуація також демонструє, що серйозних економічних збитків Росії можна завдавати не лише безпосередніми ударами, а й створенням реальної загрози для цивільного авіасполучення.

«Нинішня ситуація показує, що можна завдавати серйозних збитків російській економіці навіть словом. Адже Зеленський ще нічого не зробив. Він просто сказав про таку можливість», — зазначив Портников.

За його словами, після цієї заяви низка авіакомпаній почала скасовувати рейси до Росії або з Росії, оцінюючи ризики майбутніх польотів.

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«І відразу низка авіаційних компаній почала скасовувати свої рейси в Росію чи з Росії, усвідомлюючи небезпеку таких польотів у майбутньому», — сказав журналіст.

Портников також припустив, що на рішення авіаперевізників може впливати позиція страхових компаній, оскільки зростання ризиків призводить до подорожчання страхування.

Водночас, якщо загроза для російського повітряного простору справді реалізується, наслідки можуть бути значно масштабнішими.

«Якщо не буде підтвердження цих слів Зеленського, авіасполучення може повністю відновитися. Але якщо буде підтвердження — воно закінчиться», — пояснив Портников.

За його словами, російське керівництво усвідомлює можливі наслідки такого розвитку подій.

«І Путін це прекрасно розуміє. У такій країні, як Росія, з її відстанями, повне знищення авіаційного сполучення — це найсерйозніший удар не тільки по економіці, але й по політиці», — наголосив журналіст.

Портников звернув увагу на стратегічне значення авіації для Росії через величезні відстані між її регіонами. Авіасполучення забезпечує не лише пасажирські перевезення, а й швидкий зв’язок між центром та віддаленими територіями, а також можливість оперативного перекидання сил.

«Як ви будете оперативно добиратися з Владивостока, Петропавловська-Камчатського чи навіть Новосибірська до європейської частини Російської Федерації? А ніяк. Немає літаків — немає зв’язків», — сказав Портников.

За його словами, відсутність авіасполучення може створити передумови для віддалення регіонів від центру.

«Починаються процеси відокремлення регіонів. Це ще й війська кудись перекидати, якщо потрібно. Якщо немає авіації, ти нічого не перекинеш. І в Кремлі це теж прекрасно усвідомлюють», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що армія РФ «вперше за довгий час» атакувала українські аеропорти у Києві та в Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

Ми раніше інформували, що поки США намагаються організувати дипломатичні переговори, Кремль ігнорує пропозиції миру та продовжує масовані атаки на українські міста.

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