Росію попередили про наслідки відмови від перемир’я: Макрон зробив гучну заяву

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою та США.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

«Вчора ввечері я кілька разів розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Я вітаю його рішучий заклик до безумовного 30-денного припинення вогню, як це зробили наші британські та скандинавські партнери сьогодні вранці. Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань та фальшивих прикриттів», — зазначив президент Франції.

Реклама

Він нагадав, що Україна підтримала 30-денне безумовне припинення вогню майже два місяці тому.

«Зараз я очікую, що Росія зробить те саме. Якщо цього не станеться, ми готові рішуче відповісти разом з усіма європейцями та у тісній координації зі Сполученими Штатами», — наголосив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, Сі вперше закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди з Україною і підкреслив важливість діалогу. Позиція китайського лідера перегукується з ранішими тезами міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який закликав до «справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов’язковою і приймається всіма».