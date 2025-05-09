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Росію попередили про наслідки відмови від перемир’я: Макрон зробив гучну заяву
Росія має погодитись на 30-денне перемир’я. В іншому разі вона отримає спільну рішучу «відповідь» Європи та США.
Президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою та США.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
«Вчора ввечері я кілька разів розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Я вітаю його рішучий заклик до безумовного 30-денного припинення вогню, як це зробили наші британські та скандинавські партнери сьогодні вранці. Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань та фальшивих прикриттів», — зазначив президент Франції.
Він нагадав, що Україна підтримала 30-денне безумовне припинення вогню майже два місяці тому.
«Зараз я очікую, що Росія зробить те саме. Якщо цього не станеться, ми готові рішуче відповісти разом з усіма європейцями та у тісній координації зі Сполученими Штатами», — наголосив Еммануель Макрон.
Нагадаємо, Сі вперше закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди з Україною і підкреслив важливість діалогу. Позиція китайського лідера перегукується з ранішими тезами міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який закликав до «справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов’язковою і приймається всіма».