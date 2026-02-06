Росію позбавлять ключових можливостей фінансувати війну: Фон дер Ляєн оголосила нові санкції ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

У п’ятницю, 6 лютого, Європейська комісія офіційно представила проєкт ювілейного, 20-го пакету санкцій проти Росії, який фокусується на трьох головних стовпах: енергетиці, фінансових послугах і торговельних обмеженнях. Тепер цей документ мають одноголосно затвердити всі 27 держав-членів Євросоюзу, після чого нові заборони набудуть чинності.

Про зміст нових обмежувальних заходів йдеться в офіційній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, з текстом якої ознайомилась «Європейська правда».

Полювання на «тіньовий флот» та нафтове ембарго

Головний акцент нового пакету зроблено на максимальному обмеженні доходів РФ від продажу енергоносіїв. ЄС планує запровадити повну заборону на надання морських послуг для транспортування російської сирої нафти, що значно ускладнить пошук нових покупців для агресора.

Крім того, Європа розширює чорний список суден: до нього додадуть ще 43 танкери так званого «тіньового флоту», збільшивши загальну кількість підсанкційних кораблів до 640 одиниць. Також запроваджуються жорсткі обмеження на купівлю та обслуговування танкерів для скрапленого газу та криголамів, щоб заблокувати російські арктичні проєкти.

Фінансова ізоляція та торговельні бар’єри

Другий блок санкцій б’є по фінансовій системі: під обмеження потраплять ще 20 регіональних російських банків, а також криптовалютні платформи, які використовувалися для обходу попередніх заборон. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС також каратиме фінустанови третіх країн, які допомагають Москві проводити незаконні платежі.

Щодо торгівлі, то Євросоюз забороняє імпорт з РФ металів, хімікатів та критичних мінералів на суму понад 570 мільйонів євро. Водночас Росія втратить доступ до європейських товарів та послуг (від гуми до кібербезпеки) ще на 360 мільйонів євро, а також зіткнеться з новими експортними обмеженнями на компоненти для вибухівки.

Нагадаємо, у США заявили, що нові санкції проти РФ залежатимуть від перебігу мирних переговорів. Міністр фінансів США повідомив, що під час слухань у Комітеті Сенату з питань банківської діяльності можуть ухвалити нові обмеження, зокрема, проти «тіньового флоту» Росії.