Росія - агресор у конфлікті: Столтенберг обіцяє, що НАТО не піде на компроміс у питанні безпеки України

Росія - агресор у конфлікті: Столтенберг обіцяє, що НАТО не піде на компроміс у питанні безпеки України

Він наголосив, що Україна - суверенна держава.

НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

Генсек пообіцяв, що цього не станеться, особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, Альянс більше не буде розширюватися.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що Україна - суверенна держава, а тому має право захищати себе відповідно до Статуту ООН. "У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - додав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Росія у разі військового вторгнення заплатить "високу ціну": "Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць".

Як повідомлялося, Європейський Союз попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію та закликав знизити напругу довкола України. У заяві за підсумками саміту у Брюсселі закликають до дипломатичних кроків та підтримують "Нормандський формт". Крім того, нагадують Москві: у разі вторгнення до України доведеться заплатити високу ціну, зокрема обмежувальні заходи погоджені з партнерами.

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