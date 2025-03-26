"Росія боїться будь-якого діалогу": Зеленський розкрив подробиці переговорів у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський назвав головні теми переговорів, які відбувалися цього тижня в Саудівській Аравії з американською делегацією, та повідомив, чи було спілкування з представниками РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю іноземним ЗМІ під час свого перебування у Парижі в середу, 26 березня.

"У нас не було перемовин з Росією, у нас були перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Не тому, що ми боїмося. Мені здається, Росія боїться будь-якого діалогу і будь-яких перемовин. Ми говорили зі Сполученими Штатами, і паралельно Сполучені Штати Америки говорили з руськими", - уточнив український президент.

Володимир Зеленський зазначив, що одним із головних питань, які обговорювалися з представниками США, було припинення вогню на морі.

"Йшлося про те, що не будуть атаковані не тільки цивільні судна, але й не будуть здійснюватися удари по цивільній інфраструктурі, тобто портовій інфраструктурі... Далі була у нас домовленість, що не буде ударів по енергетиці. Це те, про що ми домовились, і це була наша адженда, що не буде ударів ракетних, далекобійної зброї, дронів тощо по енергетиці України, а Україна не буде бити у відповідь по російській енергетиці. І це дуже важливо", - наголосив він.

Президент України назвав ще один дуже важливий момент, який, за його словами, зник з медійного поля: повернення українських дітей, яких було примусово депортовано до Росії.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії від 23 до 25 березня відбулося кілька раундів переговорів між представниками США та України і США та Росії.

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