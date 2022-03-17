"Росія була і буде агресором": в ОП вважають, що підпис Путіна на мирній угоді не стримає його в майбутньому

"Росія була і буде агресором": в ОП вважають, що підпис Путіна на мирній угоді не стримає його в майбутньому

Подоляк не бачить у майбутньому жодних відносин між Україною та РФ у разі підписання мирної угоди.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив переконання, що в разі, якщо вдасться підписати з Росією мирну угоду про припинення війни, ця угода не стримає президента РФ Володимира Путіна перед агресією в майбутньому.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci

"Звичайно, ні", ­– відповів він на запитання про те, чи підпис на угоді в майбутньому стримає Путіна перед агресією?

"Росія була і буде агресором. Експансія – їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику", – розповів Подоляк.

"Ми могли б зупинити Росію, але ніхто не хоче допомагати Україні в цій війні. Дедалі частіше на Заході зустрічаються розмови типу: "Не все таке чорно-біле. Може, нам все ж зняти якісь санкції?" – повідомив радник голови президентського офісу.

А тим часом Росія послідовно бомбить українські міста. Чернігів, Харків, Суми та багато інших міст просто перестали існувати, зазначив Подоляк.

Він також повідомив, що взагалі не бачить у майбутньому жодних відносин між Україною та Росією в разі підписання мирної угоди.

"Я взагалі не бачу. Немає повернення до минулого і розмов про "братні народи". Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії так само холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", – наголосив радник голови ОП.

Повне інтерв'ю Подоляка читайте тут.