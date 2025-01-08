Росія чи Україна: в чиїх інтересах діятиме спецпредставник Трампа Кіт Келлог — експерт

Україна ж має підготуватися до візиту Келлога і запропонувати реальні та чіткі і структуровані плани щодо подальших дій.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог не має сентиментів ні до Росії, ні до кремлівського очільника Володимира Путіна, а скоріше симпатизує Україні. Водночас він буде говорити та діяти так, як вважає за потрібне 47-й президент США.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" розповів Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Леонов нагадав, що Кіт Келлог раніше відвідував Україну декілька разів.

"Він військовий, який сформувався за часів часи Холодної війни. Ми маємо розуміти, що він буде говорити та діяти так, як вважає за потрібне Трамп, але він належить до тієї частини команди Трампа, яка скоріше симпатизує Україні", — пояснив політолог.

Олександр Леонов також впевнений, що Кіт Келлог ознайомлений із даними розвідки, тож і КИєву потрібно підготувати детальний план щодо подальших дій.

"Я не думаю, що його чимось здивують у нас. Єдиний момент: я переконаний, що українська сторона має підготуватися до цих візитів і запропонувати реальні та чіткі і структуровані плани щодо подальших дій. Бо, якщо це будуть загальні фрази, ці детальні плани розроблять без нашої участі. Тому це такий відповідальний момент і саме тому, як на мене, такі зустрічі мали би бути якомога раніше, до того, як у самого Трампа сформується остаточна версія того плану, який він розробляє", — пояснив політолог.

Нагадаємо, що візит до Києва спецпредставника Дональда Трампа з питань врегулювання війни в Україні Кіта Келлога, було відкладено. Він відбудеться, проте спершу він має офіційно отримати відповідні повноваження.

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