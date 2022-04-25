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Росія дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану: деталі

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Росія дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану: деталі

pixabay.com

Прибуток від продажу нафти в структурі ВВП за вирахуванням собівартості в Ірані — близько 20%, в РФ – 10%.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що Росія попри "радість" від санкцій, дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану. 

Про це йшлося у повідомленні у Telegram-каналі. 

  • Росію та Іран спіткала "голландська хвороба" – залежність від експорту невеликої кількості видів сировини (нафта та газ) в обмін на імпорт необхідних товарів.
  • В обох країнах подібна вага експорту в структурі ВВП – близько 30%.
  • Прибуток від продажу нафти в структурі ВВП за вирахуванням собівартості в Ірані — близько 20%, в РФ – 10%.
  • Іранські банки теж відключили від SWIFT і заморозили понад 100 млрд доларів банківських активів. В росії цифра сягнула $400 млрд. 
  • Майбутнє імпортозаміщення, яким так вихваляється Росія, в Ірані зазнало поразки. Там з’явився власний Інтернет, замість YouTube – Aparat, замість Facebook – Cloob, замість App Store – Cafe Bazaar. Але ці соцмережі визнані лише внутрішнім користувачем.
  • Якщо Іран перебуває під санкціями 43 роки, то Росія лише починає їх відчувати. Реальний «біль» настане ближче до осені.

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