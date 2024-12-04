Росія доклала руку: в Британії заявили про присутність Москви у світових конфліктах

Наразі присутність Російської Федерації простежується у багатьох війнах, які тривають у світі.

Про це він заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час засіданні НАТО, повідомляє Reuters.

"Коли ми дивимось на світ, на війну на нашому континенті в Європі, на величезну агресію, яку ми спостерігаємо на Близькому Сході за допомогою Ірану, який присутній на Близькому Сході, і на розгортання конфлікту в Судані, а тепер і в Сирії... Є одна країна, яка доклала до цього руку. Це – Росія", – наголосив британський політик.

У контексті цього Леммі, закликав союзників по НАТО "серйозно поставитися" до оборонних видатків.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв "знакові події щодо війни і миру" в Україні на час головування його крани в Раді Європейського Союзу. Політик також заявив, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження"

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