Країнам Альянсу варто "серйозно поставитися" до оборонних видатків.
Наразі присутність Російської Федерації простежується у багатьох війнах, які тривають у світі.
Про це він заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час засіданні НАТО, повідомляє Reuters.
"Коли ми дивимось на світ, на війну на нашому континенті в Європі, на величезну агресію, яку ми спостерігаємо на Близькому Сході за допомогою Ірану, який присутній на Близькому Сході, і на розгортання конфлікту в Судані, а тепер і в Сирії... Є одна країна, яка доклала до цього руку. Це – Росія", – наголосив британський політик.
У контексті цього Леммі, закликав союзників по НАТО "серйозно поставитися" до оборонних видатків.
Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв "знакові події щодо війни і миру" в Україні на час головування його крани в Раді Європейського Союзу. Політик також заявив, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження"
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