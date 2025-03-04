Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд російсько-американських переговорів щодо припинення війни в Україні "навряд чи відбудеться до того, як посольства обох країн відновлять нормальну роботу". Так, російський диктатор Володимир Путін вкотре подає сигнали США, що готовий відверто затягувати будь-який діалог, якого хоче Трамп.

Про це написав керівник ЦПД РНБО

Як пояснив Коваленко, на це є дві причини:

Росія накопичила ресурси на війну протягом 2025 року і маніпулює ними;

Росія розганяє як свій ВПК, так і використовує ВПК Білорусі для виробництва озброєнь та компонентів до ракет.

"Росія лише озвучує свою готовність до миру, але насправді дурить США та Європу, готуючись до великої війни саме на території країн НАТО, в Балтії, яка буде загорнута в вимоги відсунути кордони Альянсу, який "не мав розширюватися на Схід", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у Кремлі буцімто не вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла "проросійську" позицію.

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