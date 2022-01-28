Росія, економіка, олігархи: Зеленський назвав свій пріоритет №1 на посаді президента

Глава держави зазначив, що в Україні наразі йде активна боротьба з олігархатом і "непогані результати" з цього питання.

Президент Володимир Зеленський назвав свої головні пріоритети роботи на посаді глави держави.

Про це він сказав під час пресконференції для іноземних журналістів.

Зеленський наголосив, що на першому місці у нього стоїть проблема ескалації на кордонах з Росією, на другому - економічна ситуація, а на третьому - боротьба з олігархами.

"Після розпаду Радянського Союзу окрім незалежності, Україна отримала і олігархат. Ми активно боремося з цим процесом і нас є непогані результати", - сказав він.

Зеленський зізнався, що якби не російська загроза і складна економічна ситуація, боротьба з олігархами була б для нього пріоритетом №1.

"Коли ми позбавимось від своїх олігархів, ми можемо поділитися досвідом з іншими державами", - підсумував президент.

Нагадаємо, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний"закон. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

РНБО почне вносити імена до реєстру олігархів наприкінці травня 2022 року, раніше повідомляв міністр юстиції Денис Малюська.

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