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"Росія готова до переговорів із Україною": які фейки та дезінформацію поширювала російська пропаганда

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"Росія готова до переговорів із Україною": які фейки та дезінформацію поширювала російська пропаганда

Фото: Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації заявив, що протягом 26.07.2022 окупанти поширили: 

  • Маніпуляцію

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що «Росія готова до переговорів з Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з РФ на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі».

Маніпуляцію

Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Донецької області Д Безсонов заявив: «територію Донецької області буде звільнено від Збройних сил України ще до кінця серпня».

  • Дезінформацію

В МО РФ заявили: «біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються». Водночас у відомстві повідомили: «відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах».

Нагадаємо, що США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

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