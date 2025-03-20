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Росія готується до переговорів зі США щодо України: стали відомі дата та склад делегації

Росія готується до переговорів зі США щодо України: стали відомі дата та склад делегації

Президент РФ Володимир Путін та його радник Юрій Ушаков. / Фото: Associated Press

Переговори заплановані на 24 березня і відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Делегацію Росії на консультаціях експертних груп зі США щодо України очолять сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ. 

Переговори заплановані на 24 березня і відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше прессекретар Кремля Пєсков заявив, що переговори представників Росії та США в Саудівській Аравії, найімовірніше, відбудуться "найближчим часом". Це може статися на початку наступного тижня.

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