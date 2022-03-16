Росія готується взяти під контроль активи іноземного бізнесу, що залишає країну

Держава хоче тимчасово обмежувати участь іноземців в управлінні їхніми ж компаніями.

Банк Росії погодив законопроєкт про зовнішнє управління у значущих компаніях з іноземною "недружньою" участю, що поспішно згортають бізнес в РФ через розв’язану державою війну в Україні.

Про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з пропозиціями регулятора.

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За словами співрозмовника агентства, російський Центробанк наполягає на конкретизації кола компаній, які можуть підпасти під нові правила, на впровадженні можливості тимчасово обмежувати участь іноземців в управлінні, а також розширенні власних повноважень у частині фінансових організацій, що перейшли під зовнішнє керівництво.

Передбачається, що відповідний законопроєкт стане відповіддю російської влади на масові заяви іноземних компаній про зупинку чи закриття бізнесу в РФ. Документ дозволяє запроваджувати зовнішнє управління у великих компаніях з іноземною участю, які після 24 лютого 2022 року заявили про припинення діяльності "за відсутності для цього очевидних економічних підстав".

Російський суд зможе призначати зовнішню адміністрацію в особі держкорпорації "ВЕБ.РФ" або Агентства зі страхування вкладів (АСВ). Після цього за 3-6 місяців на базі активів колишньої структури має бути створена нова організація та продана з торгів під зобов'язання зберегти 2/3 штату та продовжувати діяльність не менше року. Якщо інвесторів не знайдеться, то покупцем виступить сама РФ.

Нагадаємо, Росія вже 16 березня повинна виплатити 117 млн ​​дол. (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням 2023 та 2043 роках. Якщо РФ сплатить доларові облігації рублями, це вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду.