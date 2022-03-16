Росія готується взяти під контроль активи іноземного бізнесу, що залишає країну

Держава хоче тимчасово обмежувати участь іноземців в управлінні їхніми ж компаніями.
Банк Росії погодив законопроєкт про зовнішнє управління у значущих компаніях з іноземною "недружньою" участю, що поспішно згортають бізнес в РФ через розв’язану державою війну в Україні.
Про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з пропозиціями регулятора.
За словами співрозмовника агентства, російський Центробанк наполягає на конкретизації кола компаній, які можуть підпасти під нові правила, на впровадженні можливості тимчасово обмежувати участь іноземців в управлінні, а також розширенні власних повноважень у частині фінансових організацій, що перейшли під зовнішнє керівництво.
Передбачається, що відповідний законопроєкт стане відповіддю російської влади на масові заяви іноземних компаній про зупинку чи закриття бізнесу в РФ. Документ дозволяє запроваджувати зовнішнє управління у великих компаніях з іноземною участю, які після 24 лютого 2022 року заявили про припинення діяльності "за відсутності для цього очевидних економічних підстав".
Російський суд зможе призначати зовнішню адміністрацію в особі держкорпорації "ВЕБ.РФ" або Агентства зі страхування вкладів (АСВ). Після цього за 3-6 місяців на базі активів колишньої структури має бути створена нова організація та продана з торгів під зобов'язання зберегти 2/3 штату та продовжувати діяльність не менше року. Якщо інвесторів не знайдеться, то покупцем виступить сама РФ.
Нагадаємо, Росія вже 16 березня повинна виплатити 117 млн дол. (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням 2023 та 2043 роках. Якщо РФ сплатить доларові облігації рублями, це вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду.
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