Росія "грає жорстко" та нав’язує США вигідні собі умови на переговорах – експерт

США налаштовані на швидке досягнення домовленостей, у той час як Росія діє повільно та методично, використовуючи досвід "жорсткої дипломатії".

Росія використовує переговори щодо припинення вогню в Саудівській Аравії для просування власних інтересів — зокрема щодо Чорноморського флоту та енергетичної інфраструктури.

Про це заявив британський військовий аналітик і професор Майкл Кларк в ефірі Sky News.

"Росіяни дуже хочуть повернутися до Чорноморської угоди, тому що прагнуть безперешкодно вивозити вантажі. Наразі вони не можуть цього зробити через загрозу з боку українських сил", — зазначив Кларк під час трансляції питань і відповідей.

За його словами, на порядку денному переговорів — два ключові питання:

необстрілювання енергетичних об’єктів;

відновлення зернової угоди щодо Чорного моря.

Обидві ініціативи, на думку Кларка, більше вигідні Росії, ніж Україні. "Це дуже обмежене припинення вогню, і його рамки стають ще вужчими. Але саме цього й хоче Москва, бо саме ці умови приносять їй найбільшу користь", — підкреслив він.

Кларк також звернув увагу на різницю в підходах: США налаштовані на швидке досягнення домовленостей, у той час як Росія діє повільно та методично, використовуючи досвід "жорсткої дипломатії".

"Москва дає американцям урок, як ведуть переговори, коли справа стосується Чорного моря. І жорсткіших гравців у цьому питанні, ніж Росія, немає", — сказав він.

Окремо Кларк наголосив на ролі Туреччини, яка контролює Босфор і Дарданелли — єдиний морський вихід із Чорного моря до решти світу.

Що таке Чорноморська угода?

Йдеться про Чорноморську зернову ініціативу, укладену в липні 2022 року за участі Туреччини, ООН та Росії. Вона дозволяла Україні експортувати зерно через свої порти, незважаючи на війну. Водночас угода передбачала полегшення експорту російської агропродукції.

У липні 2023 року Росія вийшла з угоди, звинувативши Захід у невиконанні зобов’язань щодо її інтересів. Тепер Москва прагне повернення до домовленостей — на своїх умовах.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку заяв щодо результатів перемовин у Саудівській Аравії. Зокрема, йшлося про Чорноморську ініціативу й так звані "теракти" з боку Києва.