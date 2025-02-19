"Росія хоче мене позбутися": Зеленський прокоментував можливі переговори

Український лідер наголосив, що готовий на все заради миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі переговори з РФ. Зокрема, він підкреслив, що є незручною людиною для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

"У будь-якому випадку ми повинні бути терплячими, зберігати державу і наш суверенітет. Ми не підпишемо нічого, щоб отримати гучні оплески!", – констатував він.

Також Зеленський додав, що він є дуже незручним для кремлівського очільника Володимира Путіна.

"Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політично. Для Путіна я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного!", – стверджує президент України.

І так було з часів переговорів у Нормандському форматі, додає український лідер.

"Були Франція, Німеччина, Росія і я як представник України. Я був дуже молодий і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося", – зазначив очільник країни.

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