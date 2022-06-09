Росія хоче об’єднати в окремий федеральний округ Херсонську та Запорізьку області разом з "ЛДНР" – ЗМІ

Росія хоче об’єднати в окремий федеральний округ Херсонську та Запорізьку області разом з "ЛДНР" – ЗМІ

Російська влада готує об’єднання в окремий федеральний округ окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані "ДНР" та "ЛНР".

Задля цього у Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдореферендумів на територіях України.

Про це пише "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента Росії.

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до чинних округів українські території не будуть", – сказало джерело видання.

Воно також повідомило, що над створенням цього округу працює заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. 2014 року він вже займався питаннями Донбасу, перебуваючи на посаді заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

За даними джерела з АП Росії, у Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення "референдумів" на захоплених українських територіях:

перша – у середині липня, якщо дозволить ситуація на фронті;

друга – 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії. Цього ж дня в РФ відбудуться губернаторські вибори.

Анонімні політтехнологи розповіли виданню, що вже отримували пропозиції попрацювати "політруками" на українських територіях. Зокрема, їм пропонували посади заступників очільників міст.

Нагадаємо, 8 червня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. На його думку, жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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