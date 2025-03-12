Росія хоче посварити Україну і США: Зеленський пояснив наміри Кремля

Президент пояснив, що означають переговори України і США для Росії.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що означають переговори з США для Росії. За його словами, росіяни зроблять все, щоб посварити Україну та Сполучені Штати. Однак переговори у Саудівській Аравії розбивають усі плани РФ.

Про це Володимир Зеленський розповів на пресконференції за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 13 березня.

"Рускіє" зроблять все, як я і казав, щоб посварити Україну з Америкою... Можна різні результати побачити після переговорів в Саудівській Аравії: відновлення допомоги, перші кроки до закінчення війни... І це позитивний результат", — зазначив Зеленський.

Він розповів, що Росія зробить все для того, аби посварити Україну зі США.

"Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так і повинно бути між партнерами", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що угода з РФ про припинення вогню в Україні на 75% залежить від очільника Кремля Володимира Путіна. Президент США сказав, що буде, якщо Москва не погодиться на припинення вогню.