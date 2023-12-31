Росія хоче позбавити Україну одного з найважливіших союзників – WP

Кремль працює над тим, щоб припинити допомогу Україні з боку однієї з країн Євросоюзу.

Росія посилила спроби впливу на політичне середовище, а також суспільство Франції з метою припинити підтримку України з боку Парижу.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Згідно з документами Кремля та інтерв’ю з представниками європейської безпеки та ультраправими політичними діячами, Росія посилює свої зусилля, щоб підірвати підтримку Києва Францією – прихованого фронту пропаганди в Західній Європі, який є частиною війни проти України.

Маневрування й зв'язки Кремля з низкою ультраправих партій по всій Європі, у тому ж числі у Франції – викликають занепокоєння серед європейських чиновників напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

Як відзначив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, майбутні вибори можуть бути "такими ж небезпечними, як і американські".

Відповідно до кремлівських документів, перший заступник керівника адміністрації диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі й французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

"У документах, з якими ознайомилася The Post, ці фігури не були названі поіменно. Мета Москви – підірвати підтримку України й послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де Кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс", - пише видання.

Так, кремлівські стратеги мали намір розповісти про те, що санкції Заходу проти Росії "завдали шкоди економіці Франції" через падіння торгівлі, внаслідок чого країна ризикувала впасти в "найглибшу соціальну та економічну кризу за останні роки", стверджуючи, що постачання зброї до України залишило Францію без зброї для власного захисту.

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Кілька щотижневих презентацій "панелі" для кремлівських чиновників 2022 року показують, що Москва вважала Францію вразливою до політичних потрясінь. Посилаючись на соціологічні опитування, стратеги зазначили, що 30% французів зберегли позитивне ставлення до Росії, це друге місце серед західноєвропейських країн після Італії, тоді як 40% були схильні не вірити повідомленням про Україну власним ЗМІ у Франції.

Пізніше, 2023 року, кремлівська група Кирієнка наказала стратегам сприяти обміну повідомленнями, які збільшили б кількість тих у Франції, які не бажають "платити за війну іншої країни". Їм також сказали посилити "страх перед прямим зіткненням з Росією та розв’язанням Третьої світової війни за участю Європи", а також збільшити кількість тих, хто хоче "діалогу з Росією щодо побудови загальноєвропейської архітектури безпеки". Сполучені Штати повинні були бути описані як такі, що "використовують Україну як інструмент для послаблення позицій Росії в Європі", - йдеться в документах.

"Документи показують, що створені кремлівськими політтехнологами "ферми тролів" виробляли і публікували в соціальних мережах контент і статті з критикою західної підтримки уряду президента України Володимира Зеленського. В одній із записок, написаній одним зі стратегів у червні 2023 року, співробітник "ферми тролів" отримав вказівку створити "200-символьний коментар француза середнього віку", який вважає підтримку України з боку Європи "дурною авантюрою", - пояснює видання.

Повідомлення Кремля поки що мали обмежений резонанс у Франції, де президент Еммануель Макрон був в авангарді зусиль Європи підтримати Україну, і більшість населення підтримала його. Але, за словами Томаса Гомара, директора Французького інституту міжнародних відносин, помітність проросійських облікових записів у соціальних мережах у Франції зростає, а рейтинги ультраправих французьких партій зростають.

"Для частини французького істеблішменту бачення Франції, яка разом з Москвою очолить велику Європу, є "мрією, яка ніколи не зникне", – сказала Сільві Кауфманн, редакційний директор Le Monde.

Після шестимісячного розслідування 2023 року щодо іноземного втручання у політичний процес у Франції парламент країни зосередився на Кремлі, заявивши у своїй остаточній доповіді: "Росія проводить довготривалу дезінформаційну кампанію в нашій країні", яка прагне "захистити" просування російських інтересів і поляризація нашого демократичного суспільства".

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що Україна зацікавлена навчати пілотів у Франції.

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