"Росія хоче, щоб ми були слабкими": Кулеба прокоментував блокування двома країнами постачань зброї для України

"Росія хоче, щоб ми були слабкими": Кулеба прокоментував блокування двома країнами постачань зброї для України

Україна знає, де й у кого отримати потрібну зброю.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Нідерланди переглянули свою позицію щодо надання Україні зброї через систему закупівель НАТО. Зараз також важливо, аби Німеччина змінила думку щодо постачання озброєння Україні. Однак, окрім і цих країн, Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша – Нідерланди. Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм", - сказав Кулеба.

За його словами, після пояснень і переговорів з Нідерландами українська сторона отримала відповідь, що Амстердам буде прихильніше розглядати запит про надання озброєння Києву в майбутньому.

"Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше. Тобто це демонструє, що потрібно говорити", - вказав очільник МЗС.

Кулеба додав, що веде переговори зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок про те, щоб Берлін змінив позицію щодо постачання зброї до України.

"Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - зауважив очільник українського МЗС.

Він додав, що Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю. За словами міністра, кількість партнерів, які постачають Україні зброю, збільшується.

"Тому є трек з Німеччиною. Для нас ситуація з Німеччиною – це більше політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати. Британія – дуже важливе, швидке постачання. Американці – постачання. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони будуть допомагати нам зміцнювати нашу обороноздатність" - сказав Кулеба.

Крім того, очільник МЗС вказав, що Росія загрожує наслідками через постачання українській армії озброєння, оскільки хоче, щоб Україна була слабкою. Але, попри погрози Москви, українські партнери розуміють, що "майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні".

"Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкими. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Боже, ви щось будете Україні для армії постачати, це буде мати для вас наслідки! Але, попри ці погрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", - повідомив Кулеба.

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