"Росія хоче зобразити Євросоюз неактуальним": Боррель заявив, що Москва ставить під питання архітектуру безпеки Європи

Жозеп Боррель вважає, що Москва прагне визнання, що вона має вирішальний вплив на Україну та Білорусь, але це неприйнятно.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія загрожує Україні та ставить під питання архітектуру безпеки Європи. За його словами, Москва прагне роз’єднати США та ЄС і відновити " радянський геополітичний союз".

Про це він заявив перед зустріччю на саміті міністрів закордонних справ ЄС у Бресті.

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Боррель наголошує, що "гарантії безпеки", які Росія висунула для США та НАТО "суперечать принципам європейської архітектури безпеки".

"Росія не просто висуває вимоги, а супроводжує їх нарощуванням військового потенціалу на кордоні з Україною і відкрито погрожує Києву вжити військових дій, якщо ці вимоги не будуть виконані", — сказав Боррель.

Дипломат вважає, що співпрацюючи зі США та НАТО, Євросоюз тепер має визначити, що він може зробити, аби підтримати безпеку в Європі та принципи, що лежать в її основі і сьогодні очевидно перебувають під загрозою. Боррель зазначає, що саме це питання стоятиме на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Бресті цього тижня.

"Під час цієї зустрічі зрозуміло дві речі: ми маємо прийти до єдиної позиції ЄС і маємо обґрунтувати свою роль, підкріпивши її конкретними напрямками дій, тобто не лише щодо того, що ми думаємо чи хочемо, але й того, що ми збираємося зробити", — сказав Боррель.

Високий представник ЄС заявив, що стратегічними цілями Москви може бути відновлення радянського геополітичного союзу в Європі та спроба роз’єднати Сполучені Штати та Європу.

"Росія хоче зобразити Європейський Союз неактуальним і домагатися стратегічного роз’єднання Сполучених Штатів і Європи", — сказав Боррель.

За його словами, Москва прагне визнання, що вона має вирішальний вплив на Україну та Білорусь, не кажучи вже про Центральну Азію. Проте Боррель переконаний, що це неприйнятно.

Він вважає, що усі перемовини з Росією, зокрема зустріч НАТО-Росія в Женеві та НАТО-Росія в Брюсселі, є абсолютно недієвими.

"Позиції країн залишаються далекими один від одної, але ми бачимо продовження серії інтенсивних, багаторівневих переговорів і консультацій, у яких ЄС продовжить відігравати свою роль повною мірою", — сказав високий представник ЄС.

Нагадаємо, постійна представниця США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що переговори з Росією, які вже розпочалися в Брюсселі в середу, 12 січня, не змінять політику відкритих дверей Альянсу. За її словами, ніхто не може вимагати змінювати політику НАТО щодо розширення.

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