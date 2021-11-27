Росія і Китай замінили ісламський тероризм як загрозу нацбезпеці — начальник штабу оборони Великої Британії

Він зазначив, що "ми переживаємо період феноменальних змін".

Головна загроза безпеці Великої Британії походить від РФ.

Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Ніколас Картер в інтерв'ю The Telegraph.

"Росія — це найгостріша загроза, і управління нею — перше місце у моєму списку. Це входить до списку пріоритетів радника з національної безпеки", — сказав він.

Картер зазначив, що "ми переживаємо період феноменальних змін".

"У 2018 році, у нас був напад на сім'ю Скрипалів у Солсбері, і стало сліпуче очевидно, що Росія була найгострішою загрозою для нашої країни", — додав Картер.

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Росія і Китай замінили ісламський тероризм як основні загрози національній безпеці. Ці зміни мали враховувати швидко мінливий характер сучасної війни.

Головна стурбованість воєначальника в тому, що постійна участь Росії у провокаційних діях може призвести до катастрофічної помилки, яка може призвести до конфлікту.

У зв'язку з цим він попередив, що прорахунок є неприємною нагодою, і ми повинні стежити за цим, щоб він не вийшов з-під контролю.

Але він також висловився за підтримку контактів з Росією для напрацювання діалогу.

Нагадаємо:

5 березня 2018 року стало відомо , що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка потрапили до лікарні після отруєння невідомою речовиною.

, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка потрапили до лікарні після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Великобританія звинуватила у отруєнні Росію.

"Новичок". Великобританія звинуватила у отруєнні Росію. Правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних — ними виявилися росіяни "Олександр Петров" та "Руслан Боширов".

фото та імена підозрюваних — ними виявилися росіяни "Олександр Петров" та "Руслан Боширов". Спільне розслідування The Bellingcat та The Insider підтвердило, що вони — співробітники російських спецслужб Чепіга та Мишкін. У лютому 2019 року стало відомо ім'я третього підозрюваного в отруєнні.