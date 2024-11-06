Росія, Китай та Іран прагнуть впливати на політику: командний пункт ФБР працює 24/7 через вибори

З 1 листопада командний пункт ФБР працює в режимі 24/7 і продовжуватиме працювати щонайменше дев'ять днів, щоб забезпечити безпеку виборів.

Про це пише ABC News.

"Цей командний пункт — це можливість для нас об’єднати людей, усіх експертів із різних галузей тут, у штаб-квартирі ФБР і на місцях, і ми залучаємо наших партнерів, щоб отримати розвідувальну інформацію та загрози, які надходять, і ми можемо поширювати цю інформацію ключовим партнерам, а саме державним і місцевим чиновникам у Сполучених Штатах Америки», – зауважив Джим Барнакл, заступник помічника директора відділу кримінальних розслідувань ФБР.

На командному пункті працюють 80 осіб із понад десятка агенцій, від Капітолійської поліції США до Служби поштової інспекції США.

ФБР зосереджено на злочинних загрозах, таких як погрози виборчим працівникам, зовнішній зловмисний вплив, кіберзагрози та акти насильства.

Барнакл сказав, що вони бачили деякі іноземні операції, а також "деякі спроби кібератак".

"Росія, Китай та Іран прагнуть впливати на нас, уряд, політику та політику для їхньої вигоди, вони також прагнуть підірвати демократію, посіяти розбрат і підірвати позиції Вашингтона у світі", - сказав він.

"ФБР розглядає всі ці загрози, які надходять сюди, на командний пункт", - сказав він.

"Ми перевіряємо цю інформацію", - уточнив посадовець.

Барнакл сказав, що ФБР взяло уроки зі своїх операцій у 2016 і 2020 роках і покращило свою комунікацію. Коли мова йде про фізичні загрози, він сказав, що жителям важливо мати інформацію, необхідну для дій.

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Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

Команда експрезидента США Дональда Трампа готує серію судових позовів, щоб оскаржити результати виборів у разі перемоги віцепрезидентки Камали Гарріс.

Крім того, Трамп заявив, що кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку, "якщо це будуть чесні вибори".

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