Якщо Росія відмовиться або надасть недостатньо інформації, Україна ініціює позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ / МЗС України

"Росія має 48 годин на відповідь": Україна вимагає пояснень про військові навчання

"Росія має 48 годин на відповідь": Україна вимагає пояснень про військові навчання

РФ повинна вказати точні райони проведення навчань, а також дати їхнього завершення.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вимагає від Росії роз'яснень щодо військової діяльності біля кордонів країни та в окупованому Криму.

Про це Кулеба повідомив у п’ятницю, 11 лютого.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму", – йдеться в повідомленні міністра.

Голова МЗС уточнив, що згідно з документом, Росія має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь і військової техніки, що беруть участь у цій діяльності.

Якщо Росія відмовиться або надасть недостатньо інформації, Україна ініціює позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ, наголосив Кулеба.

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої, або неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення", – додав український міністр.

Нагадаємо, 10 лютого стартували військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі стверджують, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки до можливого вторгнення до України.

Так, в адміністрації президента США заявили, що вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.

Росія та Білорусь почали спільні навчання "Союзна Рішучість-22" | Новини світу

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