Росія має достатньо "Смерчів", "Ураганів", "Градів", щоб знищувати в Україні місто за містом - Зеленський

У неділю, 3 липня, російські окупанти вчергове обстріляли українські міста й села. Є загиблі та поранені. Потенціал армії та озброєння дозволяє й надалі Росії нищити українські міста одне за одним.

Про це у зверненні ввечері 3 липня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, із систем "Смерч". Тільки у Слов'янську у списку загиблих – уже шість людей, близько двадцяти – поранені. Загинула дівчинка, її звали Єва. У серпні цьогоріч їй би виповнилося 10 років...", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "Росія має достатньо "Смерчів", "Ураганів", "Градів", щоб знищувати в Україні місто за містом. Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно".

Важливою є допомога зброєю від країн-партнерів.

"Отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - пояснив Зеленський.

Президент запевнив, що "Україна нічого не віддає. А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємося вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас".

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