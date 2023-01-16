Росія має кілька сценаріїв нового нападу: у розвідці розкрили деталі

Росія має різні сценарії та напрямки можливого повторного нападу. Однак більшість поширеної інформації у Мережі – неправдива.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "24 каналу".

За його словами, українські і міжнародні аналітики мають право аналізувати і прораховувати усі можливі варіанти дій Росії. Однак, окупанти дуже часто розповсюджують дезінформацію.

"Ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії", – сказав Юсов.

Що стосується небезпеки зі сторони Білорусі, представник ГУР запевнив, що станом на цей час загрози вторгнення немає.

"Але це також ризик, на який ми маємо звертати увагу", – зазначив він.

Юсов наголосив, що Путін не відмовився від своєї стратегічної цілі – "геноцидної війни, знищення українського народу й держави".

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", – підсумував представник Головного управління розвідки.

Раніше Андрій Юсов заявив, що зараз Путін розглядає варіант тривалих бойових дій на виснаження. Для цього у Росії мобілізують всі резерви та засоби.

За його словами, Путін поставив Герасимову новий термін захоплення Донбасу – до березня.

Нагадаємо, польський військовий аналітик Конрад Музика вважає, що всі ознаки вказують на приєднання Білорусі до війни проти України у найближчому майбутньому.

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