Росія має негайно вивести свої війська з усієї території України - очільник МЗС Іспанії

Російська Федерація має негайно та безумовно вивести свої війська з усієї території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у своєму виступі на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку під час розгляду резолюції "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні», - пише Укрінформ.

"Іспанія вимагає негайного, повного та безумовного виведення російських військ з території України, як це містилося у наказі Міжнародного суду ООН від 16 березня", - додав він.

За його словами, що російська агресія проти України є не лише "несправедливістю для України та Європи, а й – глобальною загрозою".

"Вона є фронтальною атакою на принципи міжнародного права – суверенної рівності держав, відмови від застосування сили чи погрози силою, територіальної цілісності та політичної незалежності, зобов’язань вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами», - переконаний посадовець.

"Ця агресія не має виправдання, тому що це – незаконна війна у порушення Статуту ООН. І якщо дозволити цьому прецеденту відбутися, то завтра ми всі житимемо у світі, у якому буде більше небезпеки та більше насильства", - зауважив Альбарес.

Іспанія продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом та підтримувати його.

"Ми в черговий раз висловлюємо наше найрішучіше засудження тяглого порушення Росією міжнародного права. Іспанія підтверджує своє бажання та потребу у досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру з повною повагою міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України у рамках її міжнародно визнаних кордонів", - резюмував очільник іспанського МЗС.

Також читайте Іспанія передасть Україні шість танків Leopard

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Іспанія відправить в Україну близько 20 бронетранспортерів.

Читайте також:

Іспанські інструктори шоковані: понад 100 добровольців ЗСУ прибули на навчання