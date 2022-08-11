"Росія має перебувати в режимі повного карантину": Данілов відреагував на рішення Латвії та Естонії щодо РФ

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія має перебувати в режимі повного карантину, допоки не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості.

Так посадовець відреагував на рішення Латвії, яка визнала РФ спонсоркою тероризму, та рішення Естонії про заборону в’їзду росіянам.

Про це Данілов написав у Мережі.

"Вдячні латвійським друзям за прийняття важливого рішення про визнання рф державою-спонсором терроризму та уряду Естонії – за закриття в’їзду росіянам з шенгенськими візами. Ці рішення є важливими кроками на шляху до ізоляції росії та її покарання за скоєні злочини", – йдеться в заяві секретаря РНБО.

"росія має знаходитись в режимі повного карантину, доки не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості. Сили оборони України допоможуть рф виробити імунітет до російського штаму фашизму", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсоркою тероризму та офіційно закликав країни ЄС обмежити видавання віз громадянам РФ та Білорусі.

Цього ж дня Естонія вирішила закрити свої кордони для громадян Росії із шенгенськими візами.

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