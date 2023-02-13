"Росія має програти": у Зеленського відреагували на гучну заяву Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда сигналізує європейцям, що поразка України у війні з Росії матиме важкі наслідки для всієї Європи.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН. Він прокоментував заклик польського лідера якнайшвидше передати Україні нову західну зброю.

"Ми почули заяви президента Польщі пана Дуди, який абсолютно чітко фіксує політичну позицію - Росія не може виграти, це головне. Якщо Росія виграє, це буде провокувати багато поганих процесів в Європі. Я не тільки про криміналізацію і тероризацію європейського простору, не тільки про додаткове корупційне навантаження на європейських політиків, а так само про всі процеси, які можуть зачепити європейські країни. Росія буде фінансувати можливості політичних переворотів там, можливості анексій якихось територій", - заявив радник голови ОПУ.

За його словами, в заявах Дуди "ключове не те, що він закликає швидко передати Україні зброю, а те, що він чітко розставляє політичні акценти".

"Росія має програти - це має бути аксіомою для всіх. Немає жодних інших варіантів, крім програшу Росії. Це фіксують періодично лідери тих чи інших держав. Таким чином, ми маємо абсолютно лояльну політичну атмосферу для підтримки України і пришвидшення передачі нам тієї чи іншої зброї", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не надасть зброю для протистояння агресору.

"Якщо найближчими тижнями не відправимо Україні військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти і ми не знаємо, де він зупиниться", - заявив він.

Дуда не виключає, що у випадку поразки України Польща може стати наступною мішенню Кремля.

У самому міноборони Польщі вважають вкрай високою ймовірність війни за участю Варшави.

Своєю чергою, кремлівська пропаганда регулярно погрожує Польщі "взяттям Варшави" або ядерними ударами.

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