"Росія має всі козирі" та Путін прагне миру: гучні заяви Трампа про війну в Україні

47 президент США зробив низку заяв щодо війни в Україні та світової політики на брифінгу у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп 7 березня під час брифінгу в Білому домі зробив кілька заяв про війну в Україні.

Відповідаючи на питання журналістів, Трамп розповідав про гарантії безпеки для України та подальшу допомогу США, мова також велася про світову політику.

ТСН.ua зібрав головні заяви американського президента, які зробив в Овальному кабінеті.

Путін "прагне миру"

Дональд Трамп визнав, що припинення американської військової допомоги Росія використала для того, щоб завдати сильніших ударів по Україні.

За його словами, російський президент Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший – він б'є по них сильніше".

При цьому американський президент цинічно заявив, що господар Кремля прагне закінчити війну, і Трамп йому вірить.

"Я думаю, що він хоче, щоб це зупинилося і врегулювалося. І я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж він бив їх. І я думаю, що, напевно, будь-хто в такому становищі зробив би це саме зараз", – заявив Дональд Трамп.

Росія має "всі козирі"

Американський лідер поскаржився, що йому "дедалі важче" мати справу з Україною.

За його словами, Україна "має взяти себе в руки" і виконати роботу.

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"Вони (росіяни, – ред.) бомлять Україну, мов прокляту... Чесно кажучи, мені стає все важче мати справу з Україною", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про війну.

За його словами, у Росії є "всі козирі" і, попри її позицію, "можливо, легше буде мати справу з Москвою" ніж з Києвом.

Гарантії безпеки – це "найлегша частина"

Трамп заявив, що має інший порядок пріоритетів у досягнені миру в Україні, ніж європейські лідери.

Він вважає, що першочерговим завданням є припинення бойових дій, а не обговорення майбутніх гарантій.

“Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її”, – наголосив він.

За його словами, вирішення конфлікту є набагато складнішим завданням, ніж надання гарантій безпеки.

“Щодо питання про безпеку пізніше, то це найлегша частина. Найскладніше – це вирішити”, – додав Трамп.

Угода про корисні копалини

За словами Трампа, на війні РФ проти України щотижня гинуть дві тисячі людей на тиждень. Тому він хотів би "подивитися, чи вдасться йому це зупинити".

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"Також я хотів би подивитися, чи зможемо ми, Сполучені Штати, припинити ці масивні виплати. Байден роздавав гроші, як воду", – сказав Трамп.

На його думку, гроші видавалися без жодного контролю, при цьому Америка нічого за це не отримувала.

За словами Трампа, Європа надавала Україні гроші у вигляді позики, тому вона отримає свої гроші назад, а американці – ні.

"Ось так ми й прийшли до угоди щодо корисних копалин", – сказав Трамп.

США можуть піти з України

За словами американського лідера, США не відновлять допомогу Києву, поки не переконаються, що Україна хоче миру.

Навіть попри те, що Росія продовжує завдати масованих ударів, Трамп "має знати", що українці "хочуть домовитися" про мир.

"Я не знаю, чи хочуть вони (українці, – ред.) покласти край війні. Якщо вони не хочуть покласти край війні, ми підемо звідти. І я роблю це, щоб зупинити війну. Це важливіше за все інше", – сказав президент США про відновлення надання військової допомоги.

Трамп зауважив, що спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня, і виходячи із ситуації, це може закінчитися Третьою світовою війною.

"Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це", – заявив він.

Трамп вважає, що країни Європи не знають, як можна закінчити війну в Україні, а він "точно знає". Він також зазначив, що Москва не планувала вторгнення в Україну, але все ж зважилася на цей крок.

“Україна завжди була в центрі його уваги, але він нізащо не хотів туди йти. Він знав, що будуть наслідки. Але війна все-таки почалася”, – додав Трамп.

Світ "обдирає" США

Під час брифінгу, Трамп звинувачував інші країни в обкраданні США, тому він збирається це зупинити.

"Всі обдурили Сполучені Штати. Нашу країну повністю обікрали майже всі країни світу з економічного, фінансового та торгового погляду. І ми дійсно маємо намір це зупинити", – заявив він у відповідь на запитання про запровадження нових митних тарифів на імпорт з низки країн.

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За його словами, Канада, Мексика, Індія та низка інших країн стягують з Америки величезні тарифи.

"Канада, Мексика, а потім просто йдіть прямо по лінії. Індія стягує з нас величезні мита. Величезні! Ми навіть не можемо нічого продати в Індії", – додав американський президент.

Він також повторив свою заяву про те, що ЄС був створений, щоб "скористатись" США.

Нагадаємо, Трамп закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів, "допоки не стало надто пізно".

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