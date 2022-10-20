"Росія має заплатити за цей терор": Зеленський звернувся до Євроради з закликом допомогти

Зеленський закликав надати більше ППО та ПРО, запровадити більше санкцій проти Росії, Ірану та Білорусі та запобігти теракту на Каховській ГЕС.
Президент України Володимир Зеленський виступив 20 жовтня перед Європейською радою, заявивши про нову ескалацію в російському терорі та закликавши допомогти.
Про це глава держави сказав, виступаючи через відеозв’язок.
"Відбувається нова ескалація в російському терорі. І це потребує від нас із вами нових кроків у відповідь – швидких і солідарних. Кроків, які захищатимуть і українців, і всіх європейців", – заявив Зеленський.
Він звернув увагу на дуже серйозний виклик цінової кризи, яку Росія розпалила й підживлює, щоб спровокувати соціальну напругу у країнах Європи.
Енергетичний терор
"Ви знаєте, що Україна пропонувала свою допомогу, щоб ми всі разом могли пройти цю зиму в кращих умовах. Зокрема, ми розпочали експорт електрики в ЄС. І це було дуже суттєвим внеском в енергетичну й цінову стабільність Європи. Однак така наша допомога стала очевидною мішенню для російських терористів. Не змігши використати енергоресурси як зброю, нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему на поле бою. Наслідки цього дуже небезпечні, знов-таки для всіх нас у Європі", – зауважив президент.
Він поінформував, що внаслідок атак російських крилатих ракет та іранських ударних дронів в Україні було зруйновано понад третину енергетичної інфраструктури. Тож держава більше не може експортувати електрику, щоб допомогти Європі зберігати стабільність. Проте це лише частина проблеми, зазначив глава держави.
Міграційна криза
"Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку, і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення", – попередив Зеленський.
"На це треба негайно відповідати"
Президент заявив, що першою фундаментальною відповіддю на це має бути – протиповітряна й протиракетна оборона для України.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб для Росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами", – сказав український лідер.
Він подякував Німеччині за ефективну систему IRIS-T, проте заявив, що держава потребує більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит.
Зеленський закликав країни ЄС максимально прискорити реалізацію відповідних рішень.
"Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки у Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", – пояснив президент.
Санкції
Глава держави повідомив, що другою відповіддю на дії РФ мають бути нові потужні санкції і проти Росії, і проти Ірану – за спільництво з державою-терористом.
"Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС. Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та навіть бажання постачати хоча б комусь такі дрони", – заявив глава держави.
Він схвально відгукнувся про запроваджені індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній, проте сказав, що потрібні більш системні кроки.
Аспект із Білоруссю
"Не забувайте, будь ласка, і про аспект з Білоруссю. Ви прекрасно знаєте, що ми робимо все, щоб не допустити втягування народу Білорусі у війну проти нашої держави. Але з білоруської території від початку російського повномасштабного вторгнення запускаються ракети проти України, тепер додалися іранські дрони. Отже, за таке спільництво мають додаватись і санкції", – переконаний Зеленський.
Він нагадав про актуальність української пропозиції щодо скерування з Білоруссю міжнародних спостерігачів, які могли б контролювати безпекову ситуацію.
Можлива катастрофа на півдні
Зеленський поінформував, що Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Так, російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Її дамба утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. І якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.
"Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. (…) А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", – пояснив український лідер.
Він закликав негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Задля цього потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.
Відбудова України
Зеленський також сказав, що за умов захищеного неба та енергетики України можна буде перейти до масштабнішої відбудови в Україні. Йдеться не тільки про економіку та соціальну сферу, не тільки безпеку, але й про престиж Європи.
У цьому контексті президент заявив про потребу у більшій підтримці в реалізації Fast Recovery Plan. Тобто у першочергових заходах для відбудови України після терористичних ударів.
"У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. Ми вже маємо розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року. І поки що ми із цих коштів отримали нуль. А вони життєво необхідні. Як і життєво необхідні наступні транші макрофіну для України", – повідомив глава держави.
Він додав, що досі не ухвалено рішення щодо решти 6 млрд із цього пакета, які критично потрібні цього року.
"Терор має програти. Україна і вся Європа мають перемогти", – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, російські війська від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він закликав українців максимально скоротити споживання електроенергії – загальний обсяг скорочення має сягати 20%.
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