"Росія має заплатити за цей терор": Зеленський звернувся до Євроради з закликом допомогти

Зеленський закликав надати більше ППО та ПРО, запровадити більше санкцій проти Росії, Ірану та Білорусі та запобігти теракту на Каховській ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський виступив 20 жовтня перед Європейською радою, заявивши про нову ескалацію в російському терорі та закликавши допомогти.

Про це глава держави сказав, виступаючи через відеозв’язок.

"Відбувається нова ескалація в російському терорі. І це потребує від нас із вами нових кроків у відповідь – швидких і солідарних. Кроків, які захищатимуть і українців, і всіх європейців", – заявив Зеленський.

Він звернув увагу на дуже серйозний виклик цінової кризи, яку Росія розпалила й підживлює, щоб спровокувати соціальну напругу у країнах Європи.

Енергетичний терор

"Ви знаєте, що Україна пропонувала свою допомогу, щоб ми всі разом могли пройти цю зиму в кращих умовах. Зокрема, ми розпочали експорт електрики в ЄС. І це було дуже суттєвим внеском в енергетичну й цінову стабільність Європи. Однак така наша допомога стала очевидною мішенню для російських терористів. Не змігши використати енергоресурси як зброю, нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему на поле бою. Наслідки цього дуже небезпечні, знов-таки для всіх нас у Європі", – зауважив президент.

Він поінформував, що внаслідок атак російських крилатих ракет та іранських ударних дронів в Україні було зруйновано понад третину енергетичної інфраструктури. Тож держава більше не може експортувати електрику, щоб допомогти Європі зберігати стабільність. Проте це лише частина проблеми, зазначив глава держави.

Міграційна криза

"Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку, і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення", – попередив Зеленський.

"На це треба негайно відповідати"