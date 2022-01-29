"Росія має звернути з небезпечного шляху": міністр оборони США обговорив Україну з колегами з Німеччини та Франції

"Росія має звернути з небезпечного шляху": міністр оборони США обговорив Україну з колегами з Німеччини та Франції

Міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО та стримування на східному фланзі Альянсу.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонних бесід із німецьким колегою Крістіною Ламбрехт та французьким Флоранс Парлі обговорили питання, пов'язані із ситуацією навколо України.

Про це йдеться у пресрелізах, поширених Пентагоном, пише "Інтерфакс".

Сторони обговорили "занепокоєння у зв'язку з неспровокованим нарощуванням військової могутності Росії поблизу і в Україні, що триває". Вони наголосили на рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією.

Міністри заявили, що Росія має звернути з небезпечного шляху та попередили, що вона зіткнеться із серйозними наслідками у разі подальшого вторгнення в Україну.

Остін і європейські міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО і стримування на східному фланзі Альянсу перед потенційною російською агресією.

Також глава Пентагону подякував Парлі за лідерство Франції у сфері стримування на східному фланзі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

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