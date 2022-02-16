Росія може бути причетною до DDoS-атак на Україну: СБУ побачила слід іноземних спецслужб

Росія може бути причетною до DDoS-атак на Україну: СБУ побачила слід іноземних спецслужб

Служба безпеки проводить розслідування, щоб точно встановити причетність РФ жо атак.

Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, які 15-16 лютого відбуваються на українські сервіси.

Про це заявив начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу в середу, 16 лютого.

"Зарано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо наступне – вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може собі якийсь хакер чи навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати жодного матеріального зиску", – розповів Вітюк.

Він наголосив, що тільки держави можуть проводити кібератаки таких масштабів.

"Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак, бо купити на чорному ринку таку DDoS-атаку неможливо. Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості з атаками 13-14 січня", ­– розповів представник СБУ.

На думку кіберфахівця, у таких DDoS-атаках проти України може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

"Ми бачимо певну схожість інфраструктури і можемо попередньо говорити, що вони пов'язані. Єдина країна, яка зацікавлена в таких ударах по нашій державі, це Росія. Але це буде встановлено в межах розслідування", – сказав Вітюк.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил. Атака триває і 16 лютого.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков 16 лютого заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські вебресурси.

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